Арьен Роббен: "Бавария" в матче с ПСВ эпизодами показывала очень хороший футбол"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (4:1), что команда провела встречу на хорошем уровне. Голландец назвал победу заслуженной.
– Мы хорошо начали, доминировали на поле, создавали моменты, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – После 2:0 мы несколько раз выстраивались неправильно. Когда атакуешь, всегда нужно сохранять осторожность. Они были опасны и мы немного потеряли контроль. После перерыва от пяти до десяти минут было тоже самое. ПСВ после пропущенного мяча создал несколько опасных моментов, но затем мы снова наладили игру и в итоге заслуженно победили. Эпизодами мы показывали очень хороший футбол.
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https://fcbayern.com/ru/news/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B2