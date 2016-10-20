Арьен Роббен: "Бавария" в матче с ПСВ эпизодами показывала очень хороший футбол"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (4:1), что команда провела встречу на хорошем уровне. Голландец назвал победу заслуженной.

– Мы хорошо начали, доминировали на поле, создавали моменты, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – После 2:0 мы несколько раз выстраивались неправильно. Когда атакуешь, всегда нужно сохранять осторожность. Они были опасны и мы немного потеряли контроль. После перерыва от пяти до десяти минут было тоже самое. ПСВ после пропущенного мяча создал несколько опасных моментов, но затем мы снова наладили игру и в итоге заслуженно победили. Эпизодами мы показывали очень хороший футбол.