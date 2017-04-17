Арьен Роббен: "Бавария" должна реализовывать самый первый голевой момент в матче с "Реалом"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул, что команда должна показать свой футбол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом". По его словам, мюнхенцам нужно реализовывать голевые моменты, начиная с самого первого.

- "Бавария" должна реализовывать самый первый голевой момент, - приводит Goal.com слова Роббена. - Мы не можем показать меньше, чем в игре, которая была в Мюнхене. Нужно показать свой футбол. Мы верим в собственные силы, это важнее всего.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.