Арьен Роббен: "Баварии нужно собраться"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после поражения во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:3) отметил, что мюнхенцы тщательно готовились к игре. По мнению голландца, после такого поражения команды необходимо собраться.

- Мы тщательно готовились, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. - У нас был хороший настрой перед игрой. Все было где-то рядом, но, к сожалению, мы не смогли забить. Я не знаю, как много фланговых подач и угловых у нас сегодня было, но очевидно, что их контратаки были очень опасными. Они сыграли эффективно и забили три гола. Нам нужно собраться.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"