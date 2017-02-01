19:17 1 февраля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арьен Роббен: "Баварии" будет трудно с "Арсеналом", если не станем играть лучше"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен считает, что его команде нужно играть лучше, чтобы претендовать на успех в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Первый поединок состоится 15 февраля, а ответный - 7 марта.

- Думаю, что поединок с "Арсеналом" будет очень жестким, - цитирует TZ Роббена. - Нам будет очень трудно, если не улучшим свою игру. Впереди у нас еще есть много работы, но мы все хорошо знаем об этом. Необходимо оставаться спокойными, действовать более организованно и держать все под контролем. 

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Материалы REN-TV

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