Арьен Роббен: "Баварии" будет трудно с "Арсеналом", если не станем играть лучше"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен считает, что его команде нужно играть лучше, чтобы претендовать на успех в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Первый поединок состоится 15 февраля, а ответный - 7 марта.

- Думаю, что поединок с "Арсеналом" будет очень жестким, - цитирует TZ Роббена. - Нам будет очень трудно, если не улучшим свою игру. Впереди у нас еще есть много работы, но мы все хорошо знаем об этом. Необходимо оставаться спокойными, действовать более организованно и держать все под контролем.