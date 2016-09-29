08:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арьен Роббен: "Атлетико" - очень неприятная команда"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после поражения от "Атлетико" (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам хавбека, мадридцы являются непростым соперником.

- Это был большой матч для группового этапа, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Роббена. - В прошлом сезоне мы встретились в полуфинале, сегодня все увидели почему. "Атлетико" - очень неприятная команда. Мы хорошо начали встречу, первые 15-20 минут мы играли очень хорошо. Мы были агрессивны и создавали моменты, которые нужно использовать в таком матче. Жизнь продолжается. В субботу мы снова хотим победить.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news

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