23:41 19 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Юве"

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На 89-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона""Ювентус" правильное решение принял первый дополнительный ассистент Пол ван Букел, посоветовавший Бьорну Кайперсу не назначать пенальти в ворота гостей. В штрафной туринцев действительно произошел контакт мяча с рукой Алекса Сандру. Однако она находилась в естественном положении – вдоль тела, не была отставлена в сторону или поднята вверх. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tolkopositiv

Ну как можно такое писать? На сбор комментов решил так написать? Ну уважай хоть каплю себя, Бобров.

23:46 19 апреля

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