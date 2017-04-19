Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Юве"

На 89-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" правильное решение принял первый дополнительный ассистент Пол ван Букел, посоветовавший Бьорну Кайперсу не назначать пенальти в ворота гостей. В штрафной туринцев действительно произошел контакт мяча с рукой Алекса Сандру. Однако она находилась в естественном положении – вдоль тела, не была отставлена в сторону или поднята вверх. (Александр БОБРОВ)
tolkopositiv
Ну как можно такое писать? На сбор комментов решил так написать? Ну уважай хоть каплю себя, Бобров.
23:46 19 апреля