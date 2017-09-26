Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 57-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" правильное решение принял французский арбитр Клеман Тюрпен, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Мохамед Салах, пытаясь сыграть в мяч, упал без нарушения правил со стороны Георгия Джикии. Не фолил и вратарь красно-белых Артем Ребров, получивший в столкновении с египтянином травму. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"