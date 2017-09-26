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23:13 | Футбол — Лига чемпионов

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака"

Эпизод с падением Салаха. Эпизод с падением Салаха. Эпизод с падением Салаха. Эпизод с падением Салаха.
Эпизод с падением Салаха.
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На 57-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов "Спартак" "Ливерпуль" правильное решение принял французский арбитр Клеман Тюрпен, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Мохамед Салах, пытаясь сыграть в мяч, упал без нарушения правил со стороны Георгия Джикии. Не фолил и вратарь красно-белых Артем Ребров, получивший в столкновении с египтянином травму. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Александр, а разве у кого-то были сомнения? А вот разбора эпизода с Дзагоевым жду от вас до сих пор. :)

23:55