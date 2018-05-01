22:44 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

Арбитр не назначил пенальти в ворота "Реала"

Сегодня. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 1:1. Апелляция мюнхенцев Джошуа КИММИХА и Роберта ЛЕВАНДОВСКИ к главному арбитру матча Джюнейту ЧАКЫРУ. Фото REUTERS
Сегодня. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 1:1. Апелляция мюнхенцев Джошуа КИММИХА и Роберта ЛЕВАНДОВСКИ к главному арбитру матча Джюнейту ЧАКЫРУ. Фото REUTERS
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В самом конце первого тайма ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал""Бавария" ошиблась бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Ни сам судья, ни его второй дополнительный ассистент Бариш Шимшек, располагающийся у ворот мадридцев, не зафиксировали фол Марселу, который в своей штрафной сыграл в мяч левой рукой. (Александр БОБРОВ)

Реал - Бавария

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Я же говорил, что Чакру Перец купил!!! Запомните! Когда матч оплачен, судья ничего не замечает!!! Теперь болейте за среала!!!!!!!!

23:47 1 мая

Felix BARSA

Второй раз Чакыр собака хоронит Баварию, чистейшая рука !!!!!

22:50 1 мая

wasp00000

Заодно и вратаря!

22:50 1 мая

delacrua

как это не заметить можно было? гнать чуркыра

22:46 1 мая

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