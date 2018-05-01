Арбитр не назначил пенальти в ворота "Реала"

В самом конце первого тайма ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" ошиблась бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Ни сам судья, ни его второй дополнительный ассистент Бариш Шимшек, располагающийся у ворот мадридцев, не зафиксировали фол Марселу, который в своей штрафной сыграл в мяч левой рукой. (Александр БОБРОВ)
Flamenco
Я же говорил, что Чакру Перец купил!!! Запомните! Когда матч оплачен, судья ничего не замечает!!! Теперь болейте за среала!!!!!!!!
23:47 1 мая
Felix BARSA
Второй раз Чакыр собака хоронит Баварию, чистейшая рука !!!!!
22:50 1 мая
wasp00000
Заодно и вратаря!
22:50 1 мая
delacrua
как это не заметить можно было? гнать чуркыра
22:46 1 мая