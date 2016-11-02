Арбитр не назначил пенальти в пользу “Ростова”

На 63-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" - "Ростов" арбитр Крэйг Томсон ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Габи в своей штрафной совершил фол по неосторожности, врезавшись в Андрея Препелицэ, и сбил его. Однако судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
victor
А был мяч далеко уже и догнал бы его Препелица, это вы своим бабам рассказывайте - кони дохлые бомжи! )))
01:26
victor
Один испанец ударил по ногам, другой подножку поставил - однозначно - ПЕНАЛЬТИ (СМ. ПОВТОРЫ, ТАМ ВСЕ ВИДНО, а СУДЬЯ С САМОГО НАЧАЛА ЗА ИСПАНЦЕВ ТОПИЛ (((
01:24
Айртон
Только сейчас по матч-тв сказали, что пенальти не было.
01:13
Don Miguel
Еще бы диванному заметить, что Перепелица к тому времени уже полчаса был без мяча.
01:08
Odissevs
Все западные судьи всегда против России. Где только можно подыграть своим - испашкам, немчикам и т. д., они всегда подыгрывают. Спорт - это тоже политика. А вообще, мерзко.
00:52
Levbereg
Я болельщик РСМ. Но мне кажется пенальти не было. Нужно было Прэпелице не трогать мяч и Полоз оставался играть Против пустых ворот. А так Прэпелице коряво мяч принял.
00:50
изсибири
Да какой там пенальти, мяч ушёл уже от него
00:48