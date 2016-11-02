Арбитр не назначил пенальти в пользу “Ростова”

На 63-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" - "Ростов" арбитр Крэйг Томсон ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Габи в своей штрафной совершил фол по неосторожности, врезавшись в Андрея Препелицэ, и сбил его. Однако судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Атлетико" - "Ростов"