00:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арбитр не назначил пенальти в пользу “Ростова”

Матч "Атлетико" - "Ростов". Матч "Атлетико" - "Ростов". Матч "Атлетико" - "Ростов". Матч "Атлетико" - "Ростов".
Матч "Атлетико" - "Ростов".
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На 63-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" - "Ростов" арбитр Крэйг Томсон ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Габи в своей штрафной совершил фол по неосторожности, врезавшись в Андрея Препелицэ, и сбил его. Однако судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Атлетико" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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victor

А был мяч далеко уже и догнал бы его Препелица, это вы своим бабам рассказывайте - кони дохлые бомжи! )))

01:26

victor

Один испанец ударил по ногам, другой подножку поставил - однозначно - ПЕНАЛЬТИ (СМ. ПОВТОРЫ, ТАМ ВСЕ ВИДНО, а СУДЬЯ С САМОГО НАЧАЛА ЗА ИСПАНЦЕВ ТОПИЛ (((

01:24

Айртон

Только сейчас по матч-тв сказали, что пенальти не было.

01:13

Don Miguel

Еще бы диванному заметить, что Перепелица к тому времени уже полчаса был без мяча.

01:08

Odissevs

Все западные судьи всегда против России. Где только можно подыграть своим - испашкам, немчикам и т. д., они всегда подыгрывают. Спорт - это тоже политика. А вообще, мерзко.

00:52

Levbereg

Я болельщик РСМ. Но мне кажется пенальти не было. Нужно было Прэпелице не трогать мяч и Полоз оставался играть Против пустых ворот. А так Прэпелице коряво мяч принял.

00:50

изсибири

Да какой там пенальти, мяч ушёл уже от него

00:48

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