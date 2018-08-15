Анзор Кавазашвили: "Каррера не управляет командой, спартаковцы опозорили российский футбол"

Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили назвал справедливым непопадание красно-белых в основную сетку Лиги чемпионов после того, как команда не смогла пройти в 3-м отборочном раунде ПАОК.

- Непопадание "Спартака" в основную сетку Лиги чемпионов - это несчастный случай или объективный факт? И нужно ли увольнять Карреру после этой неудачи?

- Вылет абсолютно справедлив, потому что сегодня "Спартак" не готов к Лиге чемпионов. К тому же тренер не управляет командой. Футболисты играют сами по себе, на поле нет лидера, который мог бы без тренера перестроить игру. Взять матч в Салониках. Как можно вести на выезде 2:0 и пропустить три мяча? Классная команда, ведя в счете, играет на его удержание и контролирует мяч, играет на победу. А футболисты "Спартака" выглядели беспомощно и позорили российский футбол. Легионеры играют для себя, а не для команды. Пусть теперь господин Федун думает, можно или нет с таким настроем, такой тактикой и такими футболистами играть в ответственных матчах.

А что касается тренерской отставки, как профессионал, я не могу говорить о том, кого надо менять. Пусть разберутся у себя. Есть же совет директоров. Я как болельщики и профессионал требую, чтобы были внесены кардинальные изменения в подготовку команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Это фиаско... "Спартак" остался без Лиги чемпионов. Его ждет Лига Европы