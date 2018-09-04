"Анжи" сыграет с "Маккаби" в Астрахани в Юношеской лиге УЕФА

"Анжи" сыграет с "Маккаби" в Астрахани в первом раунде Юношеской лиги УЕФА. Это связано с запретом УЕФА на проведение матчей на территории Северого Кавказа, информирует официальный сайт махачкалинского клуба.

- Совместно с РФС мы будем делать все возможное, чтобы снять запрет, - сказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов в интервью клубной пресс-службе. - "Анжи" должен играть еврокубковые матчи в Дагестане.

Первый матч между клубами состоится 3 октября (на поле российской команды), ответный – 24 октября (на поле соперника).