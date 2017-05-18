Антуан Гризманн: "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов, а Буффон возьмет "Золотой мяч"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поделился своим мнением о победителе финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом", который состоится 3 июня в Кардиффе. Также игрок отметил, что проигрывать в полуфинале легче, чем в решающем матче турнира.

- Лигу чемпионов в этом году выиграет "Ювентус", - приводит Goal слова Гризманна. - Поэтому "Золотой мяч" достанется Буффону. Поражение в полуфинале? В финале проигрывать больнее. Ты думаешь, что поднимешь над головой кубок, но этого не происходит. После такого очень тяжело.