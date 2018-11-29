07:31 | Футбол — Лига чемпионов

Антуан Гризманн: "В прошлом сезоне все было по-другому, я не был сосредоточен на футболе"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после победы над "Монако" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что в прошлом сезоне не был полностью сосредоточен на футболе. По его словам, мадридская команда хочет финишировать на первом месте в группе.

– В прошлом сезоне все было по-другому, – цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. – Я не был полностью сосредоточен, и это было видно на поле. Теперь я наслаждаюсь своим футболом, своими товарищами по команде и болельщиками клуба.

Самое главное было выйти в плей-офф, и "Атлетико" сделал это. Мы счастливы, особенно если сравнивать с тем, что было в прошлом сезоне. Теперь мы хотим попробовать финишировать на первой строчке в группе, а также наслаждаться моментом.

Атлетико - Монако
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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