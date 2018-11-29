Антуан Гризманн: "В прошлом сезоне все было по-другому, я не был сосредоточен на футболе"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после победы над "Монако" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что в прошлом сезоне не был полностью сосредоточен на футболе. По его словам, мадридская команда хочет финишировать на первом месте в группе.

– В прошлом сезоне все было по-другому, – цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. – Я не был полностью сосредоточен, и это было видно на поле. Теперь я наслаждаюсь своим футболом, своими товарищами по команде и болельщиками клуба.

Самое главное было выйти в плей-офф, и "Атлетико" сделал это. Мы счастливы, особенно если сравнивать с тем, что было в прошлом сезоне. Теперь мы хотим попробовать финишировать на первой строчке в группе, а также наслаждаться моментом.