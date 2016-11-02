02:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Антуан Гризманн: "Ростов" по стилю игры похож на "Атлетико"

0
0
0

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, ставший автором дубля в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:1), подчеркнул, что встреча была непростой. Он отметил: российская команда по стилю игры похожа на мадридцев.

– Предполагали, что игра будет такой непростой, теперь главная задача – сохранить первое место в группе, – приводит "Р-Спорт" слова Гризманна. – "Ростов" похож по стилю игры на "Атлетико", они отлично обороняются, демонстрируя хорошее взаимопонимание. Матч получился тяжелым, но главное, что мы взяли три очка, чем довольны.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161102/1111669669.html

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ