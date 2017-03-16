Антуан Гризманн: "Облак - лучший вратарь планеты"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0) отметил, что команда не стремилась во что бы то ни стало поразить ворота немцев. Француз подчеркнул, что вратарь команды Ян Облак является лучшим игроком в мире на своей позиции.

– У нас были голевые моменты, но каждый раз нам не хватало сантиметров для взятия ворот, – цитирует AS Гризманна. – В первом матче "Атлетико" победил со счетом 4:2, поэтому мы не стремились бежать в атаку как сумасшедшие. Было важно сыграть внимательно в обороне, но когда у соперников появлялся шанс, нас спасал Облак, который доказал, почему мы считаем его лучшим вратарем планеты.