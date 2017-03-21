Антуан Гризманн: "Не буду играть до сорока лет, как Тотти"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что в Лиге чемпионов ему нравится "Ювентус" и уверен, что итальянский клуб сможет добраться до полуфинала турнира. Мадридский клуб сыграет с 1 финала против "Лестера", а "Юве" встретится с "Барселоной". В текущем сезоне Гризманн провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.

- Мне нравится "Ювентус", с ними всегда сложно играть, как и с нами, - цитирует L'Equipe Гризманна. - "Бавария", "Барселона" и "Реал" серьезные клубы, но они играют друг с другом, так что это самые главные матчи в турнире сейчас. "Юве" доберется до полуфинала, думаю.

До какого возраста я буду играть? Не до сорока лет, как Тотти. Нужно быть действительно физически сильным, чтобы в таком возрасте сохранять место в команде. Я начал играть на серьезном уровне в 18 лет, так что, думаю, будет хорошо доиграть до 34 лет.