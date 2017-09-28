Антуан Гризманн: "Челси" был лучше "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов от "Челси" (1:2) отметил, что соперник был лучше. По мнению француза, теперь испанцам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр.

- Это была сложная игра, - приводит Marca слова Гризманна. - Впереди много матчей и мы должны во всех победить. Если не считать гол, то это была не лучшая моя игра. В первом тайме они превзошли нас. Во втором тайме они были лучше нас. Да, "Челси" был лучше "Атлетико". Еще и "Рома" выиграла. Мы должны побеждать дальше, а там посмотрим.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"