11:08 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Антуан Гризманн: "Больше всего страдал после поражения в финале Лиги чемпионов"

0
0
0

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что поражение в финале Лиги чемпионов в 2016 году стало самым болезненным. При этом он уступил в составе французской сборной Португалии в финале Euro-2016.

– Было тяжело переживать дни после финала, – цитирует A Bola Гризманна. – Финалы были очень для меня важны, но страдал я больше всего после проигрыша в Лиге чемпионов. Мы две недели готовились только к этому финалу, даже мечтали, как будем отмечать возможную победу. И проиграли в обидном стиле.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ