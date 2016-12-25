Антуан Гризманн: "Больше всего страдал после поражения в финале Лиги чемпионов"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что поражение в финале Лиги чемпионов в 2016 году стало самым болезненным. При этом он уступил в составе французской сборной Португалии в финале Euro-2016.

– Было тяжело переживать дни после финала, – цитирует A Bola Гризманна. – Финалы были очень для меня важны, но страдал я больше всего после проигрыша в Лиге чемпионов. Мы две недели готовились только к этому финалу, даже мечтали, как будем отмечать возможную победу. И проиграли в обидном стиле.