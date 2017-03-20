Антуан Гризманн: "Барселона" - "ПСЖ"? Шесть пропущенных мячей - это не вина судьи"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил исключительность победы "Барселоны" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов над "ПСЖ" (6:1). Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

– Смотрел этот матч, – цитирует L'Equipe Гризманна. – Думаю, болельщики футбола остались в восторге от увиденного. Ранее это никому не покорялось, "Барселона" совершила исключительный подвиг. У "ПСЖ" были голевые моменты, но они ими не воспользовались.

Шесть пропущенных мячей – это не вина судьи, мягко говоря. "ПСЖ" был очень силен в первой встрече, но в футболе нужно бороться до последних секунд.

"Барса": чудеса воли и... симуляции //

Игорь Яновский: "Раздражало, что Неймар постоянно падал на газон" //

Ларс Лагербек: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - чистейший театр имени Суареса, мне жалко мир футбола"

Marca: в УЕФА недовольны работой Айтекина в матче "Барселона" - "ПСЖ"