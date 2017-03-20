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Антуан Гризманн: "Барселона" - "ПСЖ"? Шесть пропущенных мячей - это не вина судьи"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил исключительность победы "Барселоны" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов над "ПСЖ" (6:1). Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Позже стало известно, что представители судейского корпуса УЕФА остались недовольны работой немецкого арбитра Дениза Айтекина, обслуживавшего матч.

– Смотрел этот матч, – цитирует L'Equipe Гризманна. – Думаю, болельщики футбола остались в восторге от увиденного. Ранее это никому не покорялось, "Барселона" совершила исключительный подвиг. У "ПСЖ" были голевые моменты, но они ими не воспользовались.

Шесть пропущенных мячей – это не вина судьи, мягко говоря. "ПСЖ" был очень силен в первой встрече, но в футболе нужно бороться до последних секунд.

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