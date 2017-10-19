Антуан Гризманн: "Атлетико" нужно продолжать верить в себя"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн после матча против "Карабаха" (0:0) на групповом турнире Лиги чемпионов отметил, что недоволен реализацией моментов своей команды в этой встрече. Футболист считает, что ему и его одноклубникам нужно прибавлять и продолжать работать над собой"

– Мы создавали моменты, но не могли их реализовать, – цитирует azerisport.com Гризманн. – Это негативный момент, но мы должны продолжать верить в себя. Нужно прибавлять и продолжать работать, в частности, нам, форвардам, чтобы могли забивать больше голов. У нас еще есть три матча впереди. Нужно побеждать в каждом из них и посмотрим, что будет.