Антонио Рюдигер: "Рад отправиться в Рим. Я провел в "Роме" два прекрасных года"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы", за которую он выступал с 2015 по 2017 год, отметил, что всегда чувствовал поддержку от итальянского клуба и его болельщиков. Первая встреча между "синими" и "волками", состоявшаяся 18 октября, завершилась вничью – 3:3.

– Я счастлив вернуться в Рим и сыграть против своей бывшей команды, потому что я отношусь к ней с большим уважением, – цитирует Football Italia Рюдигера. – Я провел там два отличных года со взлетами и падениями. Меня всегда поддерживали – и игроки, и персонал, и руководство, и фанаты.

Напомним, матч "Рома" – "Челси" состоится 31 октября. Начало игры – 22.45 по московскому времени.