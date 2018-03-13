Антонио Конте: "Я восхищаюсь Иньестой и другими воспитанниками "Барселоны"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что его команда постарается играть компактно. Специалист также добавил, что он восхищается воспитанниками каталонцев.

– Возможно, временами нам будет непросто, но мы должны продолжать играть компактно, – цитирует пресс-служба УЕФА Конте. – Когда у нас будет мяч, игроки должны верить, что они могут забить. Нам нужно оставаться в игре, но это будет нелегко. Если хотим пройти дальше, необходимо выкладываться без остатка буквально в каждом моменте.

Я восхищаюсь Андресом Иньестой и другими воспитанниками "Барсы" – Жераром Пике, Серхио Бускетсом. Иньеста – футбольный гений, которого я люблю сравнивать с Андреа Пирло. Я не знаю, сыграет ли Иньеста завтра, но в таких матчах тренерам нужны их лучшие игроки. Я не надеюсь на то, что он пропустит матч из-за травмы.

Напомним, что игра "Барселона" – "Челси" состоится завтра, 14 марта, в Барселоне и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.