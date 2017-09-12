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05:27 | Футбол — Лига чемпионов

Антонио Конте: "Я очень хорошо знаю игроков "Карабаха"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" отметил, что хорошо изучил соперника. По словам наставника, в этом ему помогла работа в сборной Италии и поединки со сборной Азербайджана.

- Я считаю, что "Карабах" – хорошая команда, которая впервые будет играть в Лиге чемпионов, - приводит azerisport.com слова Конте. - Я очень хорошо знаю этих футболистов, потому что в свое время, будучи главным тренером сборной Италии, мы играли против команды Азербайджана. В составе "Карабаха" много игроков, выступающих за национальную сборную. Нужно уделять серьезное внимание таким матчам. Мне нравится называть их "хитрыми". 

Дополнительная информация

http://www.azerisport.com/football/20170911164520413.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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