Антонио Конте: "Я очень хорошо знаю игроков "Карабаха"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха" отметил, что хорошо изучил соперника. По словам наставника, в этом ему помогла работа в сборной Италии и поединки со сборной Азербайджана.

- Я считаю, что "Карабах" – хорошая команда, которая впервые будет играть в Лиге чемпионов, - приводит azerisport.com слова Конте. - Я очень хорошо знаю этих футболистов, потому что в свое время, будучи главным тренером сборной Италии, мы играли против команды Азербайджана. В составе "Карабаха" много игроков, выступающих за национальную сборную. Нужно уделять серьезное внимание таким матчам. Мне нравится называть их "хитрыми".