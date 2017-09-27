Антонио Конте: "В последние годы испанские клубы доминировали. Мы должны это изменить"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" считает, что во встрече 1-го тура с "Ромой" испанский клуб заслуживал победы. Также наставник "синих" назвал мадридцев очень сильным соперником.

- "Атлетико" - очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире, – цитирует официальный сайт "Челси" Конте. - Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге Чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно. В прошлом сезоне "Челси" не играл в этом турнире, так что мы рады снова вернуться, но мы отлично знаем, что завтра нам предстоит встретиться с очень сильным противником.

В каждом матче мы должны выходить на поле с желанием победить. Я смотрел матч "Атлетико" с "Ромой", и они играли очень хорошо, может быть, даже заслуживали победы. Мы играли против "Карабаха", и тоже провели отличный матч, и завтра будет важная встреча для обеих команд. Нам необходимо играть в свой футбол, но проявить уважение к "Атлетико". В этом сезоне мы горим энтузиазмом и желанием показать, что мы заслуживаем участвовать в этом турнире.

Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт в этом турнире. Мы должны попытаться изменить эту традицию.

Матч "Атлетико" - "Челси" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.