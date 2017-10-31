Антонио Конте: "Провел в "Роме" два замечательных года"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер перед матчем против "Ромы" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что лондонцы хотят продолжать побеждать. По его словам, предстоящая игра будет очень сложной.

- Мы отправляемся в Рим уверенными в своих силах, - приводит официальный сайт "Челси" слова Рюдигера. - Мы вернулись на победный путь и хотим продолжать в том же ключе. Мы должны быть готовы к игре на их стадионе, потому что она будет очень, очень сложной. Я знаю эту команду. Они всегда хотят играть в футбол, вне зависимости от ситуации. Что они и сделали - приехали на "Стэмфорд Бридж" и владели мячом больше, чем мы.

Эдин Джеко является очень опасным нападающим, как и Александр Коларов, играющий в обороне, который серьезно добавил команде мощи. Я счастлив отправиться в Рим и сыграть с бывшей командой. В первую очередь, я очень уважаю этот клуб, потому что провел там два замечательных года.