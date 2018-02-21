Антонио Конте: "Против "Барселоны" нужно играть с головой"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ничьей с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что к ответному поединку нужно подойти с головой. Ответная встреча состоится в Барселоне 14 марта.

- Всегда необходимо уважать соперника, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В матчах против "Барселоны" нельзя пытаться сыграть в открытый футбол. В таком случае ты рискуешь проиграть не в 1 или 2, а в 5 или 6 мячей. Здесь необходимо действовать с умом.Мы пытаемся построить новую молодую команду, которой необходим опыт. Поэтому мы должны играть с головой.