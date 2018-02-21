07:14 | Футбол — Лига чемпионов

Антонио Конте: "Против "Барселоны" нужно играть с головой"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ничьей с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что к ответному поединку нужно подойти с головой. Ответная встреча состоится в Барселоне 14 марта.

- Всегда необходимо уважать соперника, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В матчах против "Барселоны" нельзя пытаться сыграть в открытый футбол. В таком случае ты рискуешь проиграть не в 1 или 2, а в 5 или 6 мячей. Здесь необходимо действовать с умом.Мы пытаемся построить новую молодую команду, которой необходим опыт. Поэтому мы должны играть с головой.

Челси - Барселона

 

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180221-0245.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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