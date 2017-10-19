Антонио Конте: "Повели 2:0, но абсолютно не контролировали ход игры"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча с "Ромой" (3:3) в групповом турнире Лиги чемпионов отметил, что его не устроила игра своих подопечных. Специалист заявил, что его команда не контролировала ход игры, когда повела в счете.

– Честно говоря, мне совершенно не понравилось то, как мы играли на протяжении долгих отрезков, – цитирует официальный сайт УЕФА Конте. – И мне самому стоит взять ответственность за это. В первом тайме мы повели 2:0, но абсолютно не контролировали ход игры. В итоге ничья – это хорошо, "Рома" ее заслужила.