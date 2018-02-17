Антонио Конте: "Осталось три дня, чтобы определить состав на "Барселону"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Халла" (4:0) отметил, что доволен игрой команды. Также он подчеркнул, что удалось дать отдых некоторым игрокам перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится 20 февраля.

- Это был хороший матч, хорошая игра команды, - приводит ВВС слова Конте. - Главное, что мы вышли в следующий раунд. Теперь будем готовиться к "Барселоне".

В матче с "Халлом" нам удалось дать отдых некоторым важным игрокам. Другие футболисты показали, что находятся в хорошей форме. У меня есть из кого выбирать. Осталось три дня, чтобы определить состав на "Барселону". Недавно проиграли два матча подряд, но сейчас мы снова уверенны в себе. Впереди у нас матчи против очень сильных соперников, и мы к ним готовы.