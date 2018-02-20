Антонио Конте: "Нам надо провести идеальный матч, если хотим победить "Барселону"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" сказал, что его команда начнет двухраундовое противостояние в статусе аутсайдера. Итальянский наставник "синих" отметил, что соперник проводит превосходный сезон.

- Мы должны стремиться играть в свой футбол, - цитирует официальный сайт "Челси" слова Конте. - Нам известны характерные качества "Барселоны". Она стремится владеть мячом, доминировать. В каждом матче она создает уйму голевых моментов. Надо быть готовым к тому, чтобы играть без мяча, плотно обороняться, не терять голову. Ну а с мячом будем делать то, что умеем, что нарабатывали на тренировках.

Думаю, мы начнем матч в статусе аутсайдера. На бумаге "Барселона" - фаворит на выход в следующий раунд. По этой причине мы должны быть в восторге от предстоящего испытания. Этот матч, оба матча, будут очень важны для понимания, на каком уровне мы находимся в Лиге чемпионов.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Будет непросто. Повторюсь, мы играем с "Барселоной", которая проводит превосходный сезон, лидирует в чемпионате, вышла в финал кубка, который может выиграть. Мы должны быть в восторге от встречи с таким соперником, чтобы понять свой текущий уровень и в чем нам надо прибавить в будущем.

Завтра нам надо провести идеальный матч, если хотим победить. На бумаге фаворит в обеих встречах один, и это "Барселона". Тем, что она демонстрирует многие годы, она заслужила быть фаворитом в этом сезоне. Нам же надо работать и постараться показать свой максимум.

Матч "Челси" - "Барселона" состоится сегодня, 20 февраля, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.