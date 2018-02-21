Антонио Конте: "Кристенсен - один из лучших игроков матча"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:1) похвалил защитника Андреаса Кристенсена, чья ошибка при счете 1:0 привела к пропущенному голу. По словам итальянского специалиста, 21-летний датчанин играет зрело.

– Думаю, Кристенсен провел отличный матч, – передает официальный сайт лондонцев слова Конте. – Ему всего 21 год. Замечательно, что играет так зрело. Я очень доволен. Для меня Кристенсен – один из лучших игроков встречи. Повторяю, он провел топ-матч, и я очень доволен его выступлением.