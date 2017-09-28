Антонио Конте: "Говорю футболистам "Челси", что нет разницы между домашними и гостевыми матчами"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Атлетико" (2:1) отметил, что в матче против мадридцев очень сложно отыграться. По словам итальянца, лондонцы работают в правильном направлении.

- Все сегодня сыграли хорошо, и я чувствую себя счастливым, - приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. - Мы должны быть довольны показанной игрой, силой характера и духом победителей. К перерыву мы уступали со счетом 1:0, и все мы знаем, насколько сложно отыграться в матчах против "Атлетико". Тем не менее, нам это удалось, и мы одержали заслуженную победу. Мы ни на секунду не теряли концентрации, действовали напористо и стремились выиграть каждый эпизод на поле, что позволило нам взять верх над очень серьезным соперником.

Я постоянно повторяю своим футболистам, что между домашними и гостевыми матчами нет никакой разницы. Каждый раз мы должны играть в свой футбол, демонстрируя максимальную самоотдачу и всегда нацеливаясь на победу. Думаю, нам это удается. В прошлом сезоне такое отношение к делу принесло нам победу в чемпионате Англии и выход в финал Кубка Англии. Теперь мы имеем прекрасный шанс проявить себя в таком великом турнире, как Лига Чемпионов.

Для нас это была большая игра, и то, как мы ее провели, свидетельствует, что мы работаем в правильном направлении. Я очень рад за своих футболистов. Они заслуживают таких матчей и заслуживают такой игры. Можно выигрывать, действуя исключительно от обороны на контратаках, однако в этом случае вкус победы вряд ли будет полным. Важно придерживаться собственного видения футбола и демонстрировать, что мы готовы играть именно так. Сегодня мы все увидели это в полной мере.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"