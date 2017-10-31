Антонио Конте: "Челси" важно выйти из группы Лиги чемпионов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем против "Ромы" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что лондонцам важно оставаться на первой строчке в группе еврокубкового турнира. По словам наставника, итальянцы сейчас находятся в отличной форме.

- У нас сложная группа, - приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. - "Атлетико" и "Рома" - это два очень сильных клуба. И нам очень важно оставаться на первой строчке. "Рома" сейчас находится в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап. У нас восстанавливаются ключевые игроки. Вы знаете, насколько важно для меня, чтобы все футболисты были в строю.