Антонио Конте: "Челси" в матче с "Ромой" не хватило точности и инстинкта убийцы"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (3:0) отметил, что команду подвела слабая реализация опасных моментов. По его словам, соперник также превзошел лондонцев в настрое на игру и мотивации.

- Считаю, что в первом тайме мы действовали хорошо, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Мы могли выйти вперед уже к 30-й секунде, но вместо этого получили контратаку и гол в свои ворота. После этого мы создали целый ряд моментов, но нам не хватало точности и инстинкта убийцы, чтобы воплотить их в голы. Затем "Роме" удалось удвоить преимущество всего лишь вторым ударом в створ.

Больше всего я разочарован нашей игрой во втором тайме. "Рома" продемонстрировала большее стремление, настоящий голод к победам, желание бороться и выигрывать. Нам всего этого не хватало. "Рома" превзошла нас в мотивации и настрое на матч, выиграв почти все единоборства.

Мне сложно найти хоть какие-то положительные моменты во втором тайме. Не люблю ссылаться на удачу, но до перерыва у нас было много моментов, и в некоторых случаях нам не повезло с их реализацией. Во втором тайме все было плохо, и мы совершенно не соответствовали своему уровню. Сегодня соперник полностью заслужил эту победу.