Антонио Конте: "Челси" не может провести весь этот сезон с 13 футболистами, как прошлый"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после разгромной победы над "Карабахом" в матче группового турнира Лиги чемпионов (6:0) отметил, что прибегнул к ротации, чтобы дать игрокам набрать форму. По его мнению, в команде должна быть здоровая конкуренция.

– Это отличное начало, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Первый матч в Лиге чемпионов, крупная победа, много голов и сухой счет. Сегодня я увидел много положительных моментов. Мы продолжаем работу. Завтра у нас день отдыха, после чего мы начинаем готовиться к важной игре против "Арсенала".

В первом матче Лиги чемпионов я решил прибегнуть к ротации. Это необходимо также и для того, чтобы игроки набрали форму. Мы не можем провести весь сезон с 13 футболистами, как было в прошлом году, – это просто безумие. Вместо этого мы должны работать над улучшением игры и создавать здоровую конкуренцию в команде, что очень важно для общего дела.

Наш игровой стиль подразумевает постоянное давление с первой до последней секунды матча. Мы не всегда можем держать игру под контролем, и поэтому я предпочитаю прессинговать. Против "Лестера" при счете 2:1 в нашу пользу я произвел замены в атакующей линии, выпустив Азара и Виллиана. Таким образом, вместо того, чтобы ждать и рисковать совершить ошибку, мы стремились забить третий мяч.