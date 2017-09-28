Антонио Конте: "Челси" должен двигаться шаг за шагом, не строя грандиозных планов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Атлетико" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионом (2:1) отказался говорить о шансах своей команды на победу в турнире. Тем не менее, он понимает, что победа в Мадриде может стать важной вехой в текущем сезоне.

- Мы должны двигаться шаг за шагом, не делая громких заявлений и не строя грандиозных планов, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Подобная сдержанность помогла нам выиграть прошлый чемпионат, хотя в нем были команды и посильнее нашей. В этом сезоне будет то же самое. Такие победы, как сегодня, заметно подкрепляют нашу уверенность в собственных силах, но, повторюсь, наша задача – суметь составить конкуренцию другим клубам в борьбе за трофей.

В Лиге чемпионов участвует много сильных команд, и "Атлетико", безусловно, относится к их числу. Но, уверен, сегодняшний день может стать очень важной вехой в текущем сезоне. Чтобы выиграть этот турнир, необходимо планомерно развиваться, набираться опыта, повышать свой уровень, на что может потребоваться не один сезон. Не забывайте, что у нас очень молодая команда. Мы будем играть с максимальной самоотдачей во всех соревнованиях, в которых участвуем, и Лига Чемпионов очень важна для нас. Мы хотим продемонстрировать, что заслуживаем играть в матчах такого калибра.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"