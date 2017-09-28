Антонио Конте: "Батшуайи позволяет корректировать ход игры"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Атлетико" (2:1) отметил, что Миши Батшуайи движется в правильном направлении. По мнению итальянца, подобные бельгийцу футболисты позволяют корректировать ход игры.

- Для Миши это очень важный момент, - приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. - Не забывайте, что он еще молод и в прошлом году еще только адаптировался к новому для него чемпионату. Он растет и демонстрирует великолепное отношение к делу на тренировках. Ему есть еще над чем работать, но он движется в правильном направлении. Получая свой шанс, игрок должен использовать его именно так. Он забивал в прошлой игре Лиги Чемпионов "Карабаху", а также трижды отличился в воротах "Ноттингем Форест". Голы всегда придают нападающему уверенности. Мне нужны такие футболисты, которые позволяют мне корректировать ход игры в нужном нам направлении.

Трансляция матча "Атлетико" - "Челси"