Антон Миранчук: "Ничего такого в "Шальке" не вижу, надо побеждать"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук дал комментарий после победы в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов над "Галатасараем" (2:0).

– Очень тяжелая игра была сегодня, – заявил Миранчук. – Да, играть при своих болельщиках легче, они дают нам дополнтельный импульс. Обидно, что не реализовали много моментов. Рады, что наконец победили в Лиге чемпионов. Надо было забивать еще, но это футбол. Шансы попась в Лигу Европы есть, они достаточно неплохие. Посмотрим, что будет дальше. Ничего такого в предстоящей игре против "Шальке" не вижу. Будем стараться играть в свой футбол.

"Локомотив" одержал первую победу в Лиге чемпионов. Московский клуб с тремя очками располагается на последней строчке в своей группе. "Галатасарай" с четырьмя баллами находится на 3-й позиции.