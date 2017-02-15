03:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Анхель Ди Мария: "Барселона" еще может отыграть четыре мяча"

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Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0) отметил, что исход противостояния еще не решен. Аргентинец стал автором дубля в этом поединке. В день игры он отмечал свой 29-й день рождения.

- О лучшем вечере нельзя и мечтать, - приводит L'Equipe слова Ди Марии. - Разгром "Барселоны" в мой день рождения - это невероятно. Идеальный матч. Чтобы победить в следующей игре, мы должны сыграть именно так, как сегодня. И все же я считаю, что "Барселона" еще может отыграть четыре мяча.

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Материалы REN-TV

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