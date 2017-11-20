19:15 | Футбол — Лига чемпионов

Английские СМИ подсчитали, сколько пролетел ЦСКА перед матчем с "Бенфикой"

1

Британское издание The Sun подсчитало, сколько пролетел ЦСКА перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" после игры со "СКА-Хабаровск" (4:2) в чемпионате России. Армейцы преодолели более 16-ти тысяч километров в обе стороны.

Издание отметило, что поездка из Хабаровска в Москву на автобусе заняла бы для красно-синих более четырех суток. Также британское СМИ успокоило английских фанатов, что чемпионат мира-2018 не будет проходит на Дальнем Востоке.

Напомним, 22 ноября в Москве ЦСКА сыграет с "Бенфикой" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Опрос

Выйдет ли ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов?
голосовать
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andre_Saratov

Яндекс-линейкой мерили?

19:30