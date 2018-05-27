Английские клубы проиграли испанским семь финалов подряд

"Ливерпуль", уступив "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов, продлил серию поражений в финалах еврокубков, за исключением Суперкубков УЕФА, до семи матчей. Британцы проиграли командам с Пиренеев в четырех последних финалах Лиги чемпионов и трех - Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Последним английским клубом, сумевшим обыграть испанский в финале Кубка УЕФА-2000/01, был "Ливерпуль" (против "Алавеса", 5:4 д.в.). Также мерсисайдцы являются последней командой, взявшей верх в решающем матче Лиги чемпионов-1980/81 (против "Реала", 1:0).

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