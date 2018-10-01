Английская бригада арбитров обслужит матч "Локомотив" - "Шальке"

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке" обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором, информирует официальный сайт УЕФА.

Ему будут помогать Гэри Бисуик и Адам Нанн. Дополнительный ассистенты - Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон. Четвертый судья - Константин Хадзидакис.

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем". В первом туре группового этапа Лиги чемпионов красно-зеленые уступили "Галатасараю" (0:3).

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