Англия будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году

Футбольная ассоциация Англии планирует подать заявку на право провести финал Лиги чемпионов в 2023 году, сообщает BBC со ссылкой на конфиденциальные документы, полученные от организации UK Sport. Отмечается, что получение права на организацию этого матча является одной из стратегических целей ассоциации.

Также англичане намерены принять "Тур де Франс" в 2021 году, а также чемпионат мира по легкой атлетике в 2027 или 2029 году. Кроме того, Англия планирует провести несколько других крупных мероприятий по другим видам спорта.

В ближайшие 8 лет на проведение соревнований планируется выделить около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Футбольная ассоциация не стала комментировать появившуюся информацию, но сообщила о желании принять чемпионат Европы 2021 года среди женских команд, который также указан в перечне турниров, за которые намерена побороться страна.