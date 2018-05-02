23:50 2 мая | Футбол — Лига чемпионов

Англичане ни разу не побеждали испанцев в финале Лиги чемпионов

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"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов-2017/18. Клубы из Испании и Англии встретятся в финале турнира в четвертый раз в его новейшей истории (с 1992 года). Предыдущие три встречи завершались в пользу "Барселоны".

Все англо-испанские финалы в истории ЛЧ

Сезон Дата Город Соперники Результат
2005/06 17.05.2006 Сен-Дени "Барселона" – "Арсенал" 2:1
2008/09 27.05.2009 Рим "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 2:0
2010/11 28.05.2011 Лондон "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 3:1
2017/18 26.05.2018 Киев "Реал" – "Ливерпуль" ?
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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

И здесь быстрее всего также завершиться, от 2 до 4 мячей будет, Реал выиграет.

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