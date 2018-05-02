Англичане ни разу не побеждали испанцев в финале Лиги чемпионов

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов-2017/18. Клубы из Испании и Англии встретятся в финале турнира в четвертый раз в его новейшей истории (с 1992 года). Предыдущие три встречи завершались в пользу "Барселоны".

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