Англичане ни разу не побеждали испанцев в финале Лиги чемпионов

"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов-2017/18. Клубы из Испании и Англии встретятся в финале турнира в четвертый раз в его новейшей истории (с 1992 года). Предыдущие три встречи завершались в пользу "Барселоны".
Все англо-испанские финалы в истории ЛЧ
|Сезон
|Дата
|Город
|Соперники
|Результат
|2005/06
|17.05.2006
|Сен-Дени
|"Барселона" – "Арсенал"
|2:1
|2008/09
|27.05.2009
|Рим
|"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
|2:0
|2010/11
|28.05.2011
|Лондон
|"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
|3:1
|2017/18
|26.05.2018
|Киев
|"Реал" – "Ливерпуль"
|?
maks55555
И здесь быстрее всего также завершиться, от 2 до 4 мячей будет, Реал выиграет.
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