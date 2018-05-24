Аньелли представил проект реформы Лиги чемпионов

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли подтвердил, что ряд европейских клубов предложили реформировать Лигу чемпионов. Одной из особенностей нового турнира будет то, что 32 участника групповой стадии разделятся на четыре группы по восемь команд, что увеличит число игр для них и повысит доходы.

– Мы хотим это обсудить с национальными федерациями, УЕФА и клубами, – цитирует The Guardian Аньелли. – Это естественная эволюция наших турниров.