Андрей Ярмоленко: "Отдал все силы в матче с "Наполи", но, увы, я - не Марадона"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко уверен, что команда продемонстрировала достойную игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (0:0). По словам форварда, бело-голубым не должно быть стыдно за результат этой втречи.

- Считаю, мы выглядели очень достойно на фоне такого соперника, - приводит официальный сайт динамовцев слова Ярмоленко. - Нам не должно быть стыдно за свою игру. Думаю, наши болельщики остались довольны. Мы играли агрессивно, пытались прессинговать. Конечно, не всегда это получалось, но считаю, что сыграли мы сегодня неплохо. В атаке, конечно, не все выходило, хоть и были предпосылки для хороших действий впереди. Но где-то не хватало последнего паса, где-то кто-то из нас принимал неверное решение. Но, повторюсь, в целом, как мне показалось, играли мы сегодня достойно.

- На этом стадионе под 10-м номером долгие годы выступал легендарный Диего Марадона. Сегодня под этим номером в составе "Динамо" на поле "Сан-Паоло" вышли вы. Это послужило дополнительной мотивацией?

- Я отдал все силы. Старался, как и все ребята, забить мяч, добыть три очка для "Динамо". Но, увы, я - не Марадона. А вот если бы у нас в составе сегодня был Марадона, то, уверен, мы бы точно победили.