09:26 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Андрей Ярмоленко: "Обидно, когда арбитр незаслуженно удаляет футболиста"

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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после поражения от "Наполи" (1:2) отметил, что его команда сыграла достойно, но пропустила два необязательных гола. Бело-голубые во втором тайме при счете 1:2 лишились Сергея Сидорчука, получившего вторую желтую карточку за симуляцию.

- Наверное, забили гол и поверили в то, что игра дается легко, что сейчас забьем еще, - цитирует ua-football.com Ярмоленко. - А в итоге получили один за другим два не слишком логичных мяча в свои ворота. Такие голы всегда неприятные.

- Как команда восприняла поражение?

- Считаю, что нужно с высоко поднятой головой идти дальше. Играли мы неплохо. Думаю, болельщики остались довольны. Да, результата нет, но качество игры удовлетворяет. Обидно только, когда арбитр удаляет футболиста в середине второго тайма в ситуации, которая этого не заслуживала. Вдесятером играть против такого соперника как "Наполи" сложно. Думаю, если бы не было красной карточки, зрители увидели бы 20 минут очень хорошего футбола.

Дополнительная информация

http://www.ua-football.com/foreign/champions_league/1473810623-andrey-yarmolenko-esli-by-ne-udalenie-zriteli-uvideli-by-20-minut-horoshego-futbola.html

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