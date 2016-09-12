Андрей Ярмоленко: "Динамо" готовится к матчу с "Наполи", как к обычной игре"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подчеркнул, что команда хочет порадовать болельщиков победой в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи". По словам форварда, динамовцы не вносили изменений в план подготовки к игре с неаполитанцами.

- Готовимся к "Наполи", как к обычной игре, ничего особенного, - приводит пресс-служба динамовцев слова Ярмоленко. - Уверен, ажиотаж будет большой, все же Лига чемпионов. Конечно, хочется выступить как можно лучше. Соберется много зрителей, нам, футболистам, очень хочется порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победным результатом. Приятно начинать турнир домашним матчем, и хорошо, что завершать также будем в родных стенах.

- Наверное, вы уже интересовались "Наполи". Что собой представляет эта команда?

- Нас всегда учили думать о ближайшем матче и сосредоточивать на нем все мысли. К итальянцам начали готовиться и разбирать их уже после поединка с "Шахтером". Конечно, я смотрел несколько игр "Наполи", видел, что эта команда любит контролировать мяч, имеет хорошую линию атаки. Это сбалансированная команда. Но "Днепр" в прошлом году уже показал, как можно их побеждать. Считаю, это хороший пример для нас.