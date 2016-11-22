Андрей Воронин: "Не считаю "Байер" фаворитом в игре с ЦСКА"

Бывший нападающий "Байера" Андрей Воронин считает, что ЦСКА по силам победить леверкузенцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, забивать немцам сможет даже Понтус Вернблум.

– ЦСКА для сохранения шансов на выход из группы устроит только победа над "Байером". Миссия выполнима?

– А почему нет? Да, у ЦСКА хватает проблем, с этим сложно спорить. Короткая скамейка, травмы, произошедшее с Еременко… Но в Лиге чемпионов появляются крылья. Тем более, ребята понимают, что сегодня у них, возможно, последний шанс зацепиться за плей-офф. Надо побеждать. На своем стадионе вполне реально взять три очка.

– Считаете, такой "Байер" по зубам такому ЦСКА?

– Да. Не считаю гостей фаворитами. В последнем туре они на своем поле уступили "Лейпцигу", в Москве не прилетел ряд игроков леверкузенцев – Бендер, Похъянпало, Юрченко. Так что "Байер" не так уж и грозен. Надеюсь, что в этой группе еще сохранится какая-то интрига, если армейцы победят.

– Вот только кому забивать? ЦСКА в этом сезоне называют командой без форварда. Некоторые эксперты даже называют Траоре пустым местом…

– Я помню Траоре по выступлениям за "Анжи" и "Кубань". Тогда он был в порядке. Ошиблись ли селекционеры ЦСКА? В последние годы армейцы как раз выгодно выделялись от других клубов премьер-лиги удачными приобретениями. Думбья, Муса. Думаю, клуб разберется и с нынешними проблемами.

– Так кто же будет сегодня завершать атаки хозяев? Молодой Чалов?

– Не знаю. Решать тренеру. Но, насколько я понял, Вернблум сейчас играет довольно высоко, в последней игре у шведа были моменты. Вот он и забьет (смеется). Во всяком случае, шансы отличиться в матче с "Байером" у него возникнут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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