Андрей Воронин: "Футбол Салаха - это топ-уровень. Он лучший игрок сегодня"

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Динамо" и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что форвард "красных" и сборной Египта Мохамед Салах сейчас является лучшим футболистом в мире. По его словам, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп допустил большую ошибку, убрав форварда с поля во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).

- Сегодняшний футбол Салаха – это топ-уровень, - сказал Воронин. - На сегодняшний день он – лучший игрок мира. Видно, что Салах на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге чемпионов, отдает голевые передачи... Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет.

– "Роме", которой он принадлежал, наверняка обидно, что продали такого футболиста.

– Поймите, никто не ожидал, что Салах так заиграет в этом сезоне. В этом году на него приятно смотреть даже тогда, когда он не забивает. В матче с "Ромой", считаю, Клопп допустил ошибку, когда убрал Салаха с поля. Тренер подумал, что игра закончена и дал отдохнуть своему футболисту. Если бы он его не убрал, то матч так бы 5:0 и закончился. А так римляне возродили интригу. И если они сейчас повторят то, что сделали две недели назад ("Рома" дома отыграла три гола у "Барселоны" и вышла в полуфинал. – Прим. "СЭ"), то это будет настоящий космос.

25-летний Салах в этом сезоне провел 51 матч, забил 47 мячей и сделал 17 результативных передач.

Полное интервью Андрея Воронина - здесь