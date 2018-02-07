Андрей Текучев: "Матч с "Реалом" – самый важный в карьере"

Полузащитник молодежной команды "Краснодара" Андрей Текучев после поражения от мадридского "Реала" 0:0 (пен. 0:3) в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА заявил, что его команда хорошо подготовилась к этому матчу. Неудачу в серии послематчевых пенальти игрок связывает с невезением.

– Конечно, было непривычно, когда играешь при полном стадионе, – отметил Текучев. – Хочется сказать большое спасибо зрителям, была классная поддержка. Стадион весь матч гнал нас вперед, это нам очень помогало. Это непередаваемое ощущение, которое запомнится на всю жизнь.

– У вашей команды получилось два разных тайма. Как прокомментируете?

– У нас еще не начался сезон, и это сказалось во втором тайме. В первом тайме мы играли на равных, даже где-то имели преимущество. Во второй половине встречи мы физически подсели, было тяжело нам, и у ребят начало ноги сводить ближе к 70-й минуте. Все это говорит о том, что мы не в сезоне.

– "Реал" чем-то удивил?

– В принципе нет. Мы готовились к нему, смотрели его матчи, все было ожидаемо.

– Что произошло в серии пенальти? Почему ни одного гола не забили?

– Серия пенальти... нам никогда в них не везет, мы очень редко в них выигрываем. Это уже идет как злой рок какой-то.

– Уделяете внимание этому?

– Уделяем, но, видимо, это уже какая-то психологическая травма или что-то вроде этого. Мы уже много серий пенальти не выигрывали.

– Было ли психологическое давление накануне матча?

– Нет. Даже до обеда в день матча не ощущалось, что будет такая важная игра. Мы готовились на тренировках, были уверены в своих силах... чего бояться?

– Такое количество зрителей не испугало? Это наверняка один из первых таких матчей у вас?

– Да, но с первым касанием мяча все пропало, мандраж ушел.

– Это самый важный матч в вашей карьере?

– На данный момент да. (Екатерина ПОТАПОВА)